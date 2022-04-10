Южное направление: врага за день потерял четыре единицы техники и 37 человек
Пресс-центр оперативного командование "Юг" сообщает, что на Николаевском и Херсонском направлении противник отчаянно обороняется и пытается подтянуть резервы новых сил для жестких боев, при этом неся значительные потери. Всего за сутки на южном направлении враг потерял 37 человек личного состава и четыре единицы техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ВСУ.
Также в целях нагнетания панических настроений среди местного населения и максимального разрушения транспортных коммуникаций, враг совершил семь ракетных ударов по Николаевской области. К счастью, пострадавших нет.
Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне продолжает оказывать психологическое давление по атаке побережья и нанесению ракетных ударов.
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