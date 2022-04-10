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Південний напрямок: ворога за день втратив чотири одиниці техніки і 37 осіб

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Одеса, Неділя 10 квітня 2022 00:30
Південний напрямок: ворога за день втратив чотири одиниці техніки і 37 осіб Підбита російська техніка (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Пресцентр оперативного командування "Південь" повідомляє, що на Миколаївському і Херсонському напрямку противник відчайдушно обороняється і намагається підтягнути резерви нових сил для жорстких боїв, при цьому зазнаючи значних втрат. Всього за добу на південному напрямку ворог втратив 37 осіб і чотири одиниці техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ЗСУ.

Також з метою нагнітання панічних настроїв серед місцевого населення і максимального руйнування транспортних комунікацій, ворог здійснив сім ракетних ударів по Миколаївській області. На щастя, постраждалих немає.

Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні продовжує чинити психологічний тиск по атаці узбережжя і нанесення ракетних ударів.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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