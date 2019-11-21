В Южно-Китайском море произошел взрыв с выбросом радиации

В Южно-Китайском море в четверг, 21 ноября, произошел подводный взрыв, после которого в трех странах зафиксировали всплеск радиации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на HalTurnerRadioShow.

Как сообщается, в 01:22 по киевскому времени в Южно-Китайском море был зафиксирован подводный взрыв, мощность которого составила около 10-20 килотонн. После этого на острове Тайвань, а также во Вьетнаме и Китае был зафиксирован всплеск уровня радиации.

По информации местных СМИ, вероятно, в море произошел взрыв китайской ядерной подводной лодки. Но пока эта информация не подтверждена. Также не сообщаются никакие детали инцидента.

Напомним, в августе в Российской Федерации вблизи Архангельска взорвалась ракета, что повлекло выброс радиации. Тогда в Росатоме заявили, что пятеро сотрудников корпорации погибли при испытании "нового специзделия". Уровень радиации в Северодвинске, по официальным данным, после взрыва ракеты превысил норму в 4-16 раз.

Кроме того, в США заявили, что взрыв на полигоне под Северодвинском Архангельской области был связан с испытанием гиперзвуковой крылатой ракеты.