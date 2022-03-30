Южная Осетия заявила о намерении войти в состав России

"Президент" Южной Осетии Анатолий Бибилов выступил с заявлением в котором сообщил о намерении "республики" войти в состав России в самое ближайшее время.

"Я считаю, что объединение с Россией - наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. "Республика Южная Осетия" будет в составе своей исторической родины - России", - говорится в заявлении.

Так же он отметил, что осетинский народ разделен, и его исторической целью является воссоединение в рамках одного государства.

Отметим, что в ответ на заявления Бибилова, сенатор Андрей Климов сказал что нет никаких правовых препятствий для того, чтобы "исполнить мечту осетинского народа".

"Законы РФ предусматривают процедуру принятия государств в состав России, для этого осетинскому народу нужно выразить волю через референдум", - добавил Климов.

Напомним, что "республика Южная Осетия" это непризнанное формирование на территории Грузии, которое появилось в результате Русско-Грузинской войны 2008 года. На территории республики находится российская военная база, солдаты которой недавно были передислоцированы для войны в Украине