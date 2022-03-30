Южная Осетия заявила о намерении войти в состав России

"Президент" Южной Осетии заявил о четком намерении предпринять все необходимые юридические шаги для вхождения "республики" в состав России. Он назвал эту задачу стратегической целью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Interfax.
"Президент" Южной Осетии Анатолий Бибилов выступил с заявлением в котором сообщил о намерении "республики" войти в состав России в самое ближайшее время.
"Я считаю, что объединение с Россией - наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. "Республика Южная Осетия" будет в составе своей исторической родины - России", - говорится в заявлении.
Так же он отметил, что осетинский народ разделен, и его исторической целью является воссоединение в рамках одного государства.
Отметим, что в ответ на заявления Бибилова, сенатор Андрей Климов сказал что нет никаких правовых препятствий для того, чтобы "исполнить мечту осетинского народа".
"Законы РФ предусматривают процедуру принятия государств в состав России, для этого осетинскому народу нужно выразить волю через референдум", - добавил Климов.
Напомним, что "республика Южная Осетия" это непризнанное формирование на территории Грузии, которое появилось в результате Русско-Грузинской войны 2008 года. На территории республики находится российская военная база, солдаты которой недавно были передислоцированы для войны в Украине
Напомним, что ранее Россия собирала боевиков для отправки в Украину, в частности на территории Южной Осетии.
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