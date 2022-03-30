Південна Осетія заявила про намір увійти до складу Росії

"Президент" Південної Осетії Анатолій Бібілов виступив із заявою в якій повідомив про намір "республіки" увійти до складу Росії в самий найближчий час.

"Я вважаю, що об'єднання з Росією - наша стратегічна мета. Наш шлях. Сподівання народу. І цим шляхом ми будемо рухатися. Відповідні юридичні кроки ми зробимо найближчим часом. "Республіка Південна Осетія" буде у складі своєї історичної батьківщини - Росії", - йдеться в заяві.

Так само він зазначив, що осетинський народ розділений, і його історичною метою є возз'єднання в рамках однієї держави.

Відзначимо, що у відповідь на заяви Бібілова, сенатор Андрій Клімов сказав що немає ніяких правових перешкод для того, щоб "виконати мрію осетинського народу".

"Закони РФ передбачають процедуру прийняття держав до складу Росії, для цього осетинському народу потрібно висловити волю через референдум", - додав Клімов.

Нагадаємо, що "республіка Південна Осетія" це невизнане формування на території Грузії, яке з'явилося в результаті російсько-грузинської війни 2008 року. На території "республіки" знаходиться російська військова база, солдати якої нещодавно були передислоковані для війни в Україні