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Южная Осетия отменила "референдум" о вхождении в состав России

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Понедельник 30 мая 2022 22:56
Южная Осетия отменила "референдум" о вхождении в состав России Фото: главарь Южной Осетии Анатолий Бибилов (пресс-служба "президента" Южной Осетии)
Автор: Иван Носальский

Самопровозглашенный главарь Южной Осетии Анатолий Бибилов отменил референдум о вхождении региона в состав России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Отмечается, что "президент" приостановил свой указ, согласно которому в Южной Осетии должен был пройти референдум о присоединении к РФ.

Позже Бибилов подписал новый указ, которым оправдал отмену референдума.

"Президент" Южной Осетии в своем указе отметил недопустимость одностороннего решения референдума по вопросам, затрагивающим законные права и интересы РФ", - рассказывают журналисты.

Он приказал "провести консультации с Россией по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией".

Напомним, ранее стало известно, что "президент" Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил на июль текущего года референдум о вхождения "республики" в состав России.

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