Южная Осетия отменила "референдум" о вхождении в состав России
Самопровозглашенный главарь Южной Осетии Анатолий Бибилов отменил референдум о вхождении региона в состав России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
Отмечается, что "президент" приостановил свой указ, согласно которому в Южной Осетии должен был пройти референдум о присоединении к РФ.
Позже Бибилов подписал новый указ, которым оправдал отмену референдума.
"Президент" Южной Осетии в своем указе отметил недопустимость одностороннего решения референдума по вопросам, затрагивающим законные права и интересы РФ", - рассказывают журналисты.
Он приказал "провести консультации с Россией по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией".
Напомним, ранее стало известно, что "президент" Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил на июль текущего года референдум о вхождения "республики" в состав России.
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