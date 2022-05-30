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Південна Осетія скасувала "референдум" про входження до складу Росії

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Понеділок 30 травня 2022 22:56
Південна Осетія скасувала "референдум" про входження до складу Росії Фото: ватажок Південної Осетії Анатолій Бібілов (прес-служба "президента" Південної Осетії)
Автор: Іван Носальський

Самопроголошений ватажок Південної Осетії Анатолій Бібілов скасував референдум про входження регіону до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Зазначається, що "президент" припинив свій указ, згідно з яким у Південній Осетії мав пройти референдум про приєднання до РФ.

Пізніше Бібілов підписав новий указ, яким виправдав скасування референдуму.

"Президент" Південної Осетії у своєму указі відзначив неприпустимість одностороннього рішення референдуму з питань, що стосуються законних прав та інтересів РФ", - розповідають журналісти.

Він наказав "провести консультації з Росією щодо всього комплексу питань, пов'язаних з подальшою інтеграцією".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "президент" Південної Осетії Анатолій Бібілов призначив на липень поточного року референдум щодо входження "республіки" до складу Росії.

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