Южная Корея зафиксировала первые случаи смерти от штамма "Омикрон"

По информации органов здравоохранения в Кванджу, за 329 километров на юг от Сеула, сообщили, что тесты двух больных коронавирусом, которые недавно умерли, в городе (обоим за 90 лет), показали положительный результат на штамм "Омикрон".

"Это первые случаи смерти в связи со штаммом" Омикрон" в Южной Корее", - отмечено в сообщении.

Указано, что пациенты умерли на прошлой неделе в понедельник и среду. Сейчас органы здравоохранения выясняют точные причины смертей.