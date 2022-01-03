Південна Корея зафіксувала перші випадки смерті від штаму "Омікрон"

За інформацією органів охорони здоров'я в Кванджу, за 329 кілометрів на південь від Сеула, повідомили, що тести двох хворих коронавірусом, які нещодавно померли, в місті (обом за 90 років), показали позитивний результат на штам "Омікрон".

"Це перші випадки смерті у зв'язку зі штамом "омікрон" у Південній Кореї", - зазначено в повідомленні.

Вказано, що пацієнти померли минулого тижня у понеділок та середу. Наразі органи охорони здоров'я з’ясовують точні причини смертей.