Південна Корея зафіксувала перші випадки смерті від штаму "Омікрон"

У Південній Кореї зафіксували перші летальні випадки від нового штаму коронавірусу "Омікрон". Померли двоє людей, яким було більше ніж 90 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency.
За інформацією органів охорони здоров'я в Кванджу, за 329 кілометрів на південь від Сеула, повідомили, що тести двох хворих коронавірусом, які нещодавно померли, в місті (обом за 90 років), показали позитивний результат на штам "Омікрон".
"Це перші випадки смерті у зв'язку зі штамом "омікрон" у Південній Кореї", - зазначено в повідомленні.
Вказано, що пацієнти померли минулого тижня у понеділок та середу. Наразі органи охорони здоров'я з’ясовують точні причини смертей.
Нагадаємо, що першу у світі смерть від "Омікрона" зафіксували у Великобританії 13 грудня.
Також у Німеччині померла перша людина, у якої виявили новий штам коронавірусу "Омікрон".
Крім цього, в Ізраїлі 20 грудня помер перший пацієнт, який заразився штамом коронавірусу "Омікрон".