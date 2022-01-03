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Південна Корея зафіксувала перші випадки смерті від штаму "Омікрон"

Автор: Марія Кучерявець

У Південній Кореї зафіксували перші летальні випадки від нового штаму коронавірусу "Омікрон". Померли двоє людей, яким було більше ніж 90 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency.

За інформацією органів охорони здоров'я в Кванджу, за 329 кілометрів на південь від Сеула, повідомили, що тести двох хворих коронавірусом, які нещодавно померли, в місті (обом за 90 років), показали позитивний результат на штам "Омікрон".

"Це перші випадки смерті у зв'язку зі штамом "омікрон" у Південній Кореї", - зазначено в повідомленні.

Вказано, що пацієнти померли минулого тижня у понеділок та середу. Наразі органи охорони здоров'я з’ясовують точні причини смертей.

Нагадаємо, що першу у світі смерть від "Омікрона" зафіксували у Великобританії 13 грудня.

Також у Німеччині померла перша людина, у якої виявили новий штам коронавірусу "Омікрон".

Крім цього, в Ізраїлі 20 грудня помер перший пацієнт, який заразився штамом коронавірусу "Омікрон".

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