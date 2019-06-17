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Южная Корея и США обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Новости » Политика    17.06.2019 - 12:17
Южная Корея и США обсудили ситуацию на Корейском полуострове
Фото: Майк Помпео и Кан Ген Хва (из открытых источников)

Помпео и Кен Ген Хва также обсудили визит Трампа в Сеул

Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва и госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео провели телефонный разговоров относительно ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Younhap.

Как сообщается, стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове и предстоящий визит президента США Дональда Трампа в Сеул после саммита G20 в Японии, который состоится 28-29 июня.

Отмечается, что Помпео и Гён Хва во время своего разговора пришли к выводу, что визит Трампа будет ключевой возможностью для обсуждения путей достижения полной денуклеаризации и долгосрочного мира на Корейском полуострове, а также улучшения двусторонних связей.

"Учитывая это, главы дипломатических ведомств США и Южной Кореи договорились продолжать тесные консультации", - говорится в заявлении южнокорейского МИД.

Напомним, ранее помощник президента США Джон Болтон заявил, что Вашингтон готов к проведению нового саммита с Пхеньяном. По словам Болтона, проведение нового саммита вполне возможно и зависит только от КНДР.

Ранее РБК-Украина писало, что Трамп обсудил с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином ситуацию на Корейском полуострове и вопрос денуклеаризации Северной Кореи. Собеседники подчеркнули, что денуклеаризация должна быть полной и окончательной.

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