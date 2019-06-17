Південна Корея та США обговорили ситуацію на Корейському півострові

Фото: Майк Помпео та Кан Гьон Хва (з відкритих джерел)

Помпео та Кен Гьон Хва також обговорили візит Трампа в Сеул

Міністр закордонних справ Південної Кореї Кан Гьон Хва та держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео провели телефонну розмов щодо ситуації на Корейському півострові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Younhap.

Як повідомляється, сторони обговорили ситуацію на Корейському півострові та майбутній візит президента США Дональда Трампа в Сеул після саміту G20 в Японії, який відбудеться 28-29 червня.

Зазначається, що Помпео та Гьон Хва під час своєї розмови дійшли висновку, що візит Трампа буде ключовою можливістю для обговорення шляхів досягнення повної денуклеаризації та довгострокового миру на Корейському півострові, а також покращення двосторонніх зв'язків.

"Враховуючи це, глави дипломатичних відомств США та Південної Кореї домовилися продовжувати тісні консультації", - йдеться в заяві південнокорейського МЗС.

Нагадаємо, раніше помічник президента США Джон Болтон заявив, що Вашингтон готовий до проведення нового саміту з Пхеньяном. За словами Болтона, проведення нового саміту цілком можливе і залежить лише від КНДР.

Раніше РБК-Україна писало, що Трамп обговорив з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном ситуацію на Корейському півострові та питання денуклеаризації Північної Кореї. Співрозмовники підкреслили, що денуклеаризація повинна бути повною та остаточною.