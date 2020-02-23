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В Южной Корее закрыли секту, которая оказалась очагом коронавируса

Новости » Общество     23.02.2020 - 21:20
В Южной Корее закрыли секту, которая оказалась очагом коронавируса
Иллюстративное фото (pxhere.com)

В Южной Корее подтверждены 98 случаев заболевания коронавирусом

В Южной Корее были подтверждены 98 случаев заболевания коронавирусом у членов религиозной группы, которая носит название Церковь Иисуса Синчхонджи. Об этом пишет The Korea Times.

Сообщается, что 61-летняя женщина, у которой в минувший вторник, 18 февраля, был выявлен коронавирус, посещала секту в городе Тэгу четыре раза до и после того, как почувствовала симптомы заболевания.

По оценкам властей Тэгу, на богослужениях 9 и 16 февраля присутствовали около 9 тыс. человек, сейчас их тестируют на коронавирус. Религиозная секта Синчхонджи, которая была основана в Южной Корее религиозным деятелем Ли Ман-хи в 1984 году, сегодня насчитывает более 230 тыс. приверженцев по всему миру.

Всего в провинции Северный Кенсан и городе Тэгу зарегистрировано 111 случаев заражения. По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило 600 человек. Как передает Reuters, 309 из них посещали собрания группы Синчхонджи. Власти заявляют, что ежедневно от 5 до 6 тыс. человек проходят тестирование на коронавирус.

В самой группе Синчхонджи заявили о временной приостановке церковных богослужений и собраний. Филиал секты в Тэгу был закрыт в среду, 19 февраля.

Напомним, РБК-Украина писало, что Южная Корея повысила уровень опасности до самого высокого после вспышки нового коронавируса и еще двух смертей.

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