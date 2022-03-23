Южная Корея решила вернуть безвиз для граждан РФ

Корейские власти решили вернуть безвизовый режим для граждан 25 стран, в том числе и России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
С 1 апреля правительство Республики Корея отменяет приостановку безвизового режима для группы стран. Ограничения были введены на фоне пандемии COVID-19. Россияне смогут путешествовать в Южную Корею без виз.
Для поездки россиянам понадобится только электронное разрешение на выезд (K-ETA). Правда, дата начала приема заявок пока не определена.
Кроме того, для граждан РФ установлен ряд ограничений. Прилететь в Южную Корею россияне смогут только для обучения, лечения или дипломатических целей.
После прилета россияне и другие иностранцы должны отбыть двухнедельный карантин. Прилететь же в Сеул из Москвы граждане РФ могут только с пересадкой в Абу-Даби, Ташкенте или Стамбуле.
К слову, Россия из-за западных санкций вынуждена вернуть в небо советский авиапром.
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