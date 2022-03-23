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Південна Корея вирішила повернути безвіз для громадян РФ

Фото: Південна Корея чекає на росіян (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Корейська влада вирішила повернути безвізовий режим для громадян 25 країн, зокрема, і Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс".

Від 1 квітня уряд Республіки Корея скасовує призупинення безвізового режиму для групи країн. Обмеження були запровадження на фоні пандемії COVID-19. Росіяни зможуть подорожувати до Південної Кореї без віз.

Для поїздки росіянам знадобиться лише електронний дозвіл на виїзд (K-ETA). Щоправда, дата початку прийому заявок наразі не визначена.

Окрім того, для громадян РФ встановлена низка обмежень. Прилетіти до Південної Кореї росіяни зможуть лише для навчання, лікування чи дипломатичних цілей.

Після прильоту росіяни та інші іноземці повинні відбути двотижневий карантин. Прилетіти ж в Сеул із Москви громадяни РФ можуть лише з пересадкою в Абу-Дабі, Ташкенті чи Стамбулі.

До слова, Росія через західні санкції змушена повернути в небо радянський авіапром.

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Російська ФедераціяЮжная КореяБезвізовий режим