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Южная Корея присоединится к санкциям против России из-за нападения на Украину

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Суббота 26 февраля 2022 05:37
Южная Корея присоединится к санкциям против России из-за нападения на Украину Фото: Южная Корея введет санкции против России (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Южная Корея присоединяется к санкциям международного сообщества против России из-за нападения на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление пресс-службы Госдепа США.

Сеул также безоговорочно осуждает агрессивные военные действия Москвы против Украинского государства, подчеркнул глава МИД Республики Корея Чон Ый Ен.

В ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном они обсудили детали заявления президента Джозефа Байдена о дополнительных жестких санкциях и новых ограничениях на то, что можно экспортировать в РФ.

Также Блинкен подтвердил важность сотрудничества с союзниками и партнерами, чтобы возложить на Москву серьезные траты и последствия.

"Госсекретарь поблагодарила министра иностранных дел Чона за безоговорочное осуждение РК нападения России на Украину и готовность президента Муна присоединиться к санкциям международного сообщества, а также за скоординированные усилия по обеспечению стабильности на нефтяных и энергетических рынках", - сообщает Вашингтон.

Стороны также подтвердили важность альянса США и Республики Корея и подтвердили необходимость поддержать международное сообщество в требовании от РФ прекратить войну с Украиной.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против президента РФ Владимира Путина, главы МИД Лаврова, министра обороны Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Герасимова из-за войны против Украины.

Кроме того, ЕС включил в санкционные списки Путина, Лаврова, и других российских политиков и чиновников. Введены ограничения против компаний оборонной промышленности и ряда банков.

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