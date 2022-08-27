Южная Корея поставит Польше почти 400 танков и САУ

В первых партиях окажутся десять южнокорейских танков K2 Black Panther ("Черная пантера"), а также 24 самоходные гаубицы K9 Thunder. Всего Польша в рамках сделки закупит 180 танков и 212 гаубиц, которые южнокорейская сторона должна будет предоставить до 2025 года, а также амуницию к ним.

Министр не сообщил деталей о сумме сделки, но по данным источников dpa, она превышает несколько миллиардов евро. Ранее сообщалось о намерении Польши закупить у Южной Кореи более 1000 танков, гаубиц и самолетов.

В начале августа Блащак в очередной раз заявил, что в связи с действиями России на международной арене Польша намерена создать "самую большую сухопутную армию" среди европейских стран-членов НАТО, и она должна быть "такой сильной и многочисленной, чтобы одним своим существованием внушать агрессору страх".

K2 - современный боевой танк, который был принят на вооружение Южной Кореи в 2014 году. Основное вооружение танка составляет 120-мм танковая пушка с длиной ствола 55 калибров. Для подачи боеприпасов в ствол создан автомат заряжания, подобный А3, который позволяет вести стрельбу до 15 выстрелов в минуту или раз в 4 секунды. Танк К2 является единственным танком в мире четвертого поколения, который находится на вооружении.

Ранее мы писали, что ВВС США направляют в Польшу шесть истребителей F-22 Raptor для поддержки миссии НАТО по воздушному прикрытию. Самолеты станут частью сил сдерживания России в Европе.

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