Для сдерживания России. CША перебрасывают в Польшу шесть истребителей пятого поколения
ВВС США направляют в Польшу шесть истребителей F-22 Raptor для поддержки миссии НАТО по воздушному прикрытию. Самолеты станут частью сил сдерживания России в Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stars and Stripes.
Шесть "Рапторов" из 90-й экспедиционной истребительной эскадрильи, базирующейся на Аляске, прибыли на авиабазу Лейкенхит в Англии и вскоре дополнят миссию по сдерживанию российской агрессии на восточном фланге альянса на авиабазе в Ласке, Польша.
Истребитель F-22 Raptor считается первым американским военным самолетом пятого поколения. Он способен выполнять задачи как "воздух-воздух", так и "воздух-земля".
Напомним, ранее стало известно, что Словакия уже готова обсуждать возможность передачи 11 истребителей МиГ-29 украинской стороне.
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