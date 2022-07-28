Для сдерживания России. CША перебрасывают в Польшу шесть истребителей пятого поколения

ВВС США направляют в Польшу шесть истребителей F-22 Raptor для поддержки миссии НАТО по воздушному прикрытию. Самолеты станут частью сил сдерживания России в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stars and Stripes .

Шесть "Рапторов" из 90-й экспедиционной истребительной эскадрильи, базирующейся на Аляске, прибыли на авиабазу Лейкенхит в Англии и вскоре дополнят миссию по сдерживанию российской агрессии на восточном фланге альянса на авиабазе в Ласке, Польша.

Истребитель F-22 Raptor считается первым американским военным самолетом пятого поколения. Он способен выполнять задачи как "воздух-воздух", так и "воздух-земля".