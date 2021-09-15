Южная Корея подтвердила успешные испытания баллистической ракеты для подводной лодки

Южная Корея заявила, что провела успешные испытания баллистической ракеты , которую запускают с подводной лодки. Южная Корея стала первым неядерным государством, которое разработало такую ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

На испытаниях баллистической ракеты присутствовал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Запуск ракеты состоялся с новой подводной лодки Dosan Ahn Chang-ho, которую ввели в эксплуатацию в прошлом месяце.

Испытания баллистической ракеты проходили в то же время, когда военные КНДР проводили испытания собственных ракет.

"Владение баллистической ракетой имеет важное значение для обеспечения сдерживание от всенаправленных угроз и, как ожидается, сыграет ключевую роль в создании потенциала самообороны и мира на Корейском полуострове", - заявили в офисе южнокорейского президента.