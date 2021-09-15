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Південна Корея підтвердила успішні випробування балістичної ракети для підводного човна

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Сеул, Середа 15 вересня 2021 16:09
Південна Корея підтвердила успішні випробування балістичної ракети для підводного човна Архівне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Південна Корея заявила, що провела успішні випробування балістичної ракети, яку запускають з підводного човна. Південна Корея стала першою неядерною державою, яка розробила таку ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

На випробуваннях балістичної ракети був присутнім президент Південної Кореї Мун Чже Ін. Запуск ракети відбувся з нового підводного човна Dosan Ahn Chang-ho, який ввели в експлуатацію минулого місяця.

Випробування балістичної ракети відбувалися в то же час, коли військові КНДР проводили випробування власних ракет.

"Володіння балістичною ракетою має важливе значення для забезпечення стримування від всеспрямованих загроз і, як очікується, зіграє ключову роль в створенні потенціалу самооборони і миру на Корейському півострові", - заявили в офісі південнокорейського президента.

Наразі технічні характеристики балістичної ракети не розголошуються, але місцеві ЗМІ повідомляють, що вона отримала кодову назву Hyunmoo 4-4.

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