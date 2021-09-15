Південна Корея підтвердила успішні випробування балістичної ракети для підводного човна

Південна Корея заявила, що провела успішні випробування балістичної ракети , яку запускають з підводного човна. Південна Корея стала першою неядерною державою, яка розробила таку ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

На випробуваннях балістичної ракети був присутнім президент Південної Кореї Мун Чже Ін. Запуск ракети відбувся з нового підводного човна Dosan Ahn Chang-ho, який ввели в експлуатацію минулого місяця.

Випробування балістичної ракети відбувалися в то же час, коли військові КНДР проводили випробування власних ракет.

"Володіння балістичною ракетою має важливе значення для забезпечення стримування від всеспрямованих загроз і, як очікується, зіграє ключову роль в створенні потенціалу самооборони і миру на Корейському півострові", - заявили в офісі південнокорейського президента.