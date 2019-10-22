Південна Корея підняла винищувачі через вторгнення російських військових літаків

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Російські літаки пробули в зоні ідентифікації ППО близько чотирьох годин

Південна Корея заявила, що у вівторок, 22 жовтня, шість російських військових літаків вторглися в так звану зону ідентифікації ППО (KADIZ) країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Як повідомляється, російські літаки пробули в зоні близько чотирьох годин.

"Літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50, три винищувачі СУ-27 і два бомбардувальники ТУ-95 чотири рази входили в зону ідентифікації Корейської протиповітряної оборони між 9:23 і 14:44 без попередження і пробули в зоні близько чотирьох годин перед тим, як покинути її близько 15:13 ", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, російські літаки порушили зону над водами, що омивають Корейський півострів. Зокрема мова йде про найбільш східних островах країни Докдо і Уллындо у Східному морі, а також зоні над південним містом Пхохан і островом Чечжу і районами в Жовтому морі.

На перехоплення російських літаків були спрямовані винищувачі F-15K ВПС Південної Кореї.

В той же час ні один з літаків Російської Федерації не порушив територіальний повітряний простір Південної Кореї.

Нагадаємо, 24 вересня російський винищувач Су-34 без попередження порушив повітряний простір Естонії. У винищувача був вимкнений транспондер, польотний план представлений не був. Літак не вступав у радіоконтакту з диспетчерськими службами Естонії.

Крім того, 18 вересня винищувачі бельгійських військово-повітряних сил здійснили перехоплення російських стратегічних бомбардувальників Ту-160 Blackjack у повітряному просторі НАТО.