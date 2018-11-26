ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Южная Корея подняла 10 истребителей на перехват китайского самолета

Новости » Происшествия    26.11.2018 - 13:58
Южная Корея подняла 10 истребителей на перехват китайского самолета
Иллюстративное фото (af.mil)

В Минобороны Южной Кореи вызвали военного атташе Китая в Сеуле Ду Нон Ю и выразили протест

В понедельник, 26 ноября, китайский военный самолет 5 раз вошел в опознавательную зону ПВО Южной Кореи без уведомления. На перехват воздушного судна были подняты 10 южнокорейских истребителей, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Yonhap.

Военный самолет был замечен возле острова Чеджудо в Корейском проливе, а также у города Пхохан. В Минобороны Южной Кореи вызвали военного атташе Китая в Сеуле Ду Нон Ю и выразили протест.

Напомним, Альянс разведслужб США, Австралии, Великобритании, Канады и Новой Зеландии (Five Eyes) собирается создать коалицию с разведками Германии и Японии для противодействия Китаю и РФ.

Как сообщает издание, несмотря на заявления главы Белого дома Дональда Трампа о готовности в одиночку противостоять КНР, члены его администрации ведут активные кулуарные переговоры для создания неформального объединения для сдерживания Пекина в его инвестиционных стремлениях и попытках вмешательства в дела других стран.

Ранее сообщалось, что во внутренней справке Министерства обороны Канады указано, что Россия и Китай развивают технологии, которые могут угрожать безопасности канадских и других спутников.

 

СБ ООН предоставил Южной Корее исключения по санкциям против КНДР В Пакистане боевики пытались напасть на консульство Китая, есть погибшие
Новости Украины Южная КореяКитайистребителивоздушное пространство
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь