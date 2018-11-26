Южная Корея подняла 10 истребителей на перехват китайского самолета

Иллюстративное фото (af.mil)

В Минобороны Южной Кореи вызвали военного атташе Китая в Сеуле Ду Нон Ю и выразили протест

В понедельник, 26 ноября, китайский военный самолет 5 раз вошел в опознавательную зону ПВО Южной Кореи без уведомления. На перехват воздушного судна были подняты 10 южнокорейских истребителей, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Yonhap.

Военный самолет был замечен возле острова Чеджудо в Корейском проливе, а также у города Пхохан. В Минобороны Южной Кореи вызвали военного атташе Китая в Сеуле Ду Нон Ю и выразили протест.

Напомним, Альянс разведслужб США, Австралии, Великобритании, Канады и Новой Зеландии (Five Eyes) собирается создать коалицию с разведками Германии и Японии для противодействия Китаю и РФ.

Как сообщает издание, несмотря на заявления главы Белого дома Дональда Трампа о готовности в одиночку противостоять КНР, члены его администрации ведут активные кулуарные переговоры для создания неформального объединения для сдерживания Пекина в его инвестиционных стремлениях и попытках вмешательства в дела других стран.

Ранее сообщалось, что во внутренней справке Министерства обороны Канады указано, что Россия и Китай развивают технологии, которые могут угрожать безопасности канадских и других спутников.