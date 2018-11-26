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Південна Корея підняла 10 винищувачів на перехоплення китайського літака

Новини » Надзвичайні події    26.11.2018 - 13:58
Південна Корея підняла 10 винищувачів на перехоплення китайського літака
Ілюстративне фото (af.mil)

У Міноборони Південної Кореї викликали військового аташе Китаю в Сеулі Ду Нон Ю і висловили протест

У понеділок, 26 листопада, китайський військовий літак 5 раз увійшов у розпізнавальну зону ППО Південній Кореї без попередження. На перехоплення повітряного судна були підняті 10 південнокорейських винищувачів, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Yonhap.

Військовий літак був помічений біля острова Чеджудо в Корейському протоці, а також у міста Пхохан. У Міноборони Південної Кореї викликали військового аташе Китаю в Сеулі Ду Нон Ю і висловили протест.

Нагадаємо, Альянс розвідслужб США, Австралії, Великобританії, Канади та Нової Зеландії (Five Eyes) збирається створити коаліцію з розвідками Німеччини і Японії для протидії Китаю і РФ.

Як повідомляє видання, незважаючи на заяви глави Білого дому Дональда Трампа про готовність поодинці протистояти КНР, члени його адміністрації ведуть активні кулуарні переговори для створення неформального об'єднання для стримування Пекіна в його інвестиційних прагненнях і спроби втручання у справи інших країн.

Раніше повідомлялося, що у внутрішній довідці Міністерства оборони Канади зазначено, що Росія та Китай розвивають технології, які можуть загрожувати безпеці канадських та інших супутників.

 

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