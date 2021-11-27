Південна Корея планує зобов'язати невакцинованих платити за лікування від COVID-19

Влада Південної Кореї розглядає скасування безкоштовного лікування коронавірусу. Воно стосуватиметься тих громадян, які не щепилися від COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsis .

Як пояснюють в уряді, ухвалення такого рішення має підвищити рівень імунізації від коронавірусу в країні, який, за останніми даними, становить 79,4% населення та 91,2% серед дорослого населення, але влада зазначає, що "цього недостатньо".

"Це обговорювалося, з боку уряду буде розглянуто законодавчий аспект і те, як це сприймуть громадяни. Коли ми зберемо це все докупи, у грудні можна буде на черговій сесії парламенту відредагувати зміст законопроекту про те, що уряд оплачує лікування", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що у Південній Кореї держава оплачує повну суму витрат на лікування у разі зараження коронавірусом, відповідно до закону про запобігання інфекційним захворюванням. Так, у середньому на одного пацієна витрачається 10 млн геть (приблизно 8,3 тисячі доларів).