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Южная Корея передаст Украине бронежилетов, касок и аптечек на 1,6 млн долларов

Армия Южной Кореи (Фото: newsweek.com)
Автор: Константин Широкун

Южная Корея предоставит Украине нелетальную помощь на сумму 2 миллиарда вон (1,6 миллиона долларов). Из Сеула в Киев отправятся бронежилеты, каски, медикаменты, а также готовые к употреблению продукты питания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News.

Южная Корея планирует отправить новый пакет помощи гражданскими рейсами в Европу поэтапно к концу апреля. Несмотря на призывы Киева о передаче Украине оружия, Южная Корея ссылается на внутренние ограничения по его отправке. Министр обороны Су Ук повторил эту позицию во время недавних телефонных переговоров с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Южная Корея