RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Південна Корея передасть Україні бронежилетів, касок і аптечок на 1,6 млн доларів

Армія Південної Кореї (Фото: newsweek.com)
Автор: Константин Широкун

Південна Корея надасть Україні нелетальну допомогу на суму 2 мільярди вон (1,6 мільйона доларів). З Сеула до Києва відправляться бронежилети, каски, медикаменти, а також готові до вживання харчові продукти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News.

Південна Корея планує відправити новий пакет допомоги цивільними рейсами в Європу поетапно до кінця квітня. Всупереч закликам Києва про передачу Україні зброї, Південна Корея посилається на внутрішні обмеження по його відправці. Міністр оборони Су Ук повторив цю позицію під час недавніх телефонних переговорів з Міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Южная Корея