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Южная Корея ослабит карантин с 6 мая

Новости » Коронавирус   

Власти заявляют, что стране в значительной степени удалось поставить под контроль вспышку коронавируса

Также сообщается, что новые рекомендации правительства советуют всем оставаться дома три-четыре дня, если они плохо себя чувствуют, держаться подальше от других в общественных местах и ​​часто мыть руки.

Южная Корея выделила Украине 700 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом. Транш является безвозвратной гуманитарной помощью, а не кредитом.

Также РБК-Украина писало, что страна намерена провести клинические испытания препарата нового типа для борьбы с COVID-19 на основе выделенных антител в текущем году, а в 2021 году наладить его выпуск.

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