Южная Корея ослабит карантин с 6 мая

Власти заявляют, что стране в значительной степени удалось поставить под контроль вспышку коронавируса
Также сообщается, что новые рекомендации правительства советуют всем оставаться дома три-четыре дня, если они плохо себя чувствуют, держаться подальше от других в общественных местах и часто мыть руки.
Южная Корея выделила Украине 700 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом. Транш является безвозвратной гуманитарной помощью, а не кредитом.
Также РБК-Украина писало, что страна намерена провести клинические испытания препарата нового типа для борьбы с COVID-19 на основе выделенных антител в текущем году, а в 2021 году наладить его выпуск.