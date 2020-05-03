Южная Корея ослабит карантин с 6 мая

Также сообщается, что новые рекомендации правительства советуют всем оставаться дома три-четыре дня, если они плохо себя чувствуют, держаться подальше от других в общественных местах и ​​часто мыть руки.

Южная Корея выделила Украине 700 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом. Транш является безвозвратной гуманитарной помощью, а не кредитом.

Также РБК-Украина писало, что страна намерена провести клинические испытания препарата нового типа для борьбы с COVID-19 на основе выделенных антител в текущем году, а в 2021 году наладить его выпуск.