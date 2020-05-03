Південна Корея послабить карантин з 6 травня

Також повідомляється, що нові рекомендації уряду радять усім залишатися вдома три-чотири дні, якщо вони погано себе почувають, триматися подалі від інших у громадських місцях і часто мити руки.

Південна Корея виділила Україні 700 тисяч доларів на боротьбу з коронавірусом. Транш є безповоротною гуманітарною допомогою, а не кредитом.

Також РБК-Україна писало, що країна має намір провести клінічні випробування препарату нового типу для боротьби з COVID-19 на основі виділених антитіл в поточному році, а у 2021 році налагодити його випуск.