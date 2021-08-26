Южная Корея оштрафовала Facebook и Netflix: известная причина

Комиссия по защите персональных данных Кореи выписала штраф в размере 5,5 млн долларов Facebook за использование технологий распознавания лиц 200 тысяч местных пользователей без их согласия. Компания нарушала конфиденциальность начиная с апреля 2018 года по сентябрь 2019 года.

Netflix, со своей стороны, получила штраф в размере 220 тысяч долларов за сбор персональных данных 5 млн пользователей.

PIPC также приказала компаниям решить все проблемы, которые были выявлены во время расследований.

Интересно то, что Google тоже нарушала права местных пользователей, однако компания получила от комиссии только рекомендации по улучшению обработки персональных данных.