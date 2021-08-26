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Южная Корея оштрафовала Facebook и Netflix: известная причина

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Южная Корея, Четверг 26 августа 2021 14:50
Южная Корея оштрафовала Facebook и Netflix: известная причина Фото: Южная Корея оштрафовала Facebook и Netflix на более чем 5 млн долларов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Южная Корея оштрафовала социальную сеть Facebook и стриминговую платформу Netflix на 5,72 млн долларов. Компании нарушали конфиденциальность собственных пользователей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Комиссия по защите персональных данных Кореи выписала штраф в размере 5,5 млн долларов Facebook за использование технологий распознавания лиц 200 тысяч местных пользователей без их согласия. Компания нарушала конфиденциальность начиная с апреля 2018 года по сентябрь 2019 года.

Netflix, со своей стороны, получила штраф в размере 220 тысяч долларов за сбор персональных данных 5 млн пользователей.

PIPC также приказала компаниям решить все проблемы, которые были выявлены во время расследований.

Интересно то, что Google тоже нарушала права местных пользователей, однако компания получила от комиссии только рекомендации по улучшению обработки персональных данных.

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