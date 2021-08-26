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Південна Корея оштрафувала Facebook та Netflix: відома причина

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Південна Корея, Четвер 26 серпня 2021 14:50
Південна Корея оштрафувала Facebook та Netflix: відома причина Фото: Південна Корея оштрафувала Facebook та Netflix на більше ніж 5 млн доларів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Південна Корея оштрафувала соціальну мережу Facebook та стрімінгову платформу Netflix на 5,72 млн доларів. Компанії порушували конфіденційність власних користувачів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Комісія з захисту персональних даних Кореї виписала штраф у розмірі 5,5 млн доларів Facebook за використання технологій розпізнавання облич 200 тисяч місцевих користувачів без їхньої згоди. Компанія порушувала конфіденційність починаючи з квітня 2018 року по вересень 2019 року.

Netflix, зі свого боку, отримала штраф у розмірі 220 тисяч доларів за збір персональних даних 5 млн користувачів.

PIPC також наказала компаніям розв’язати усі проблеми, які були виявлені під час розслідуваннь.

Цікаво те, що Google також порушувала права місцевих користувачів, однак компанія отримала від комісії лише рекомендації щодо покращення обробки персональних даних.

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Facebook Южная Корея Netflix
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