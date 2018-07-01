Південна Корея і КНДР відновили радіозв'язок між військовими кораблями

Комунікації між моряками двох країн були перервані в травні 2008 року

Військові моряки Південної Кореї і КНДР вперше за останні 10 років відновили використання радіозв'язку для координації дій і запобігання інцидентам під час плавання. Про це повідомили в Міноборони Південної Кореї, передає Yonhap.

У міністерстві уточнили, що такі дії запроваджено на підтримку нещодавніх угод між країнами про розрядку військової напруженості та для запобігання несподіваним зіткненням, особливо в Жовтому морі.

Під час 9-годинного тестового сеансу зв'язку південнокорейське військово-морське судно зв'язалося з північнокорейським патрульним катером, який негайно відповів на виклик.

У Південній Кореї зазначили, що комунікації між військовими моряками двох країн були перервані в травні 2008 року, коли КНДР припинила відповідати на всі південнокорейські дзвінки, які здійснювалися через глобальну мережу зв'язку торгового флоту.

Нагадаємо, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Джеймс Меттіс під час візиту до Японії заявив, що США та їхні регіональні партнери не відмовляться від "спільної оборонної позиції" щодо Північної Кореї, незважаючи на продовження діалогу з КНДР.