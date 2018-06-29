Пентагон заявил, что США будут вести диалог с КНДР с позиции "беспрекословной силы"

Маттис заверил, что давний союз между Японией и США непоколебим

Министр обороны Соединенных Штатов Америки (США) Джеймс Мэттис во время визита в Японию заявил, США и их региональные партнеры не откажутся от "прочной, совместной оборонительной позиции" в отношении Северной Кореи, несмотря на продолжение диалога с КНДР, передает "Радио Свобода".

"Мы поддерживаем крепкую совместную оборонительную позицию, чтобы наши дипломаты имели возможность проводить переговоры с позиции безоговорочной силы", - подчеркнул глава Пентагона.

Так, министр во время визита пытался убедить Японию и Южную Корею, что Вашингтон верен вопросу безопасности в регионе.

"Сейчас мы ведем беспрецедентные переговоры с Северной Кореей, но давний союз между Японией и США непоколебим", - заверил Мэттис.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Северной Кореи приняли решение не проводить антиамериканскую акцию, которая традиционно ежегодно проходит в Пхеньяне. Отмечалось, что это может быть связано с потеплением отношений между КНДР и США после сингапурского саммита.