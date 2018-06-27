Южная Корея - Германия: прогноз букмекеров

Специалисты считают "бундестим" фаворитом матча

Сборные Южной Кореи и Германии сыграют 27 июня в рамках третьего туре группы F чемпионата мира по футболу 2018. Стартовый свисток - в 17:00 по киевскому времени.

27 июня 17:00

Казань, стадион "Казань Арена"

Букмекеры отдают преимущество сборной Германии. Так, на победу "бундестим" компания bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,2, а на их оппонента - 17,0. Ничья в этом поединке оценивается в 7,5.

Контора из William Hill примерно такого же мнения - на триумф Германии можно поставить с коэффициентом 1,2, а на победу Южной Кореи - 13,0.

Их коллеги из Bwin предлагают ставки на победу немцев с коэффициентом 1,18. Возможная победа сборной южнокорейцев - 16,50, а возможность ничьей - 7,00.

Напомним, сборные Франции и Дании сыграли нулевую вничью в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира-2018 и прервали результативную серию текущего мундиаля: 36 игр забивали команды.