Південна Корея - Німеччина: прогноз букмекерів

Фахівці вважають "бундестім" фаворитом матчу

Збірні Південної Кореї та Німеччини зіграють 27 червня в рамках третього турі групи F чемпіонату світу з футболу 2018. Стартовий свисток - о 17:00 за київським часом.

27 червня 17:00

Казань, стадіон "Казань Арена"

Букмекери віддають перевагу збірній Німеччини. Так, на перемогу "бундестім" компанія bet365 приймає ставки з коефіцієнтом 1,2, а на їх опонента - 17,0. Нічия в цьому поєдинку оцінюється в 7,5.

Контора з William Hill приблизно такої ж думки - на тріумф Німеччини можна поставити з коефіцієнтом 1,2, а на перемогу Південної Кореї - 13,0.

Їх колеги з Bwin пропонують ставки на перемогу німців з коефіцієнтом 1,18. Можлива перемога збірної південнокорейців - 16,50, а можливість нічиєї - 7,00.

Нагадаємо, збірні Франції та Данії зіграли нульову нічию в матчі заключного туру групового етапу чемпіонату світу-2018 і перервали результативну серію поточного мундіалю: 36 ігор забивали команди.