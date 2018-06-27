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Південна Корея - Німеччина: прогноз букмекерів

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    27.06.2018 - 14:22
Фото: тренування гравців Південної Кореї перед матчем з Німеччиною (twitter.com/thekfa)
Фото: тренування гравців Південної Кореї перед матчем з Німеччиною (twitter.com/thekfa)

Фахівці вважають "бундестім" фаворитом матчу

Збірні Південної Кореї та Німеччини зіграють 27 червня в рамках третього турі групи F чемпіонату світу з футболу 2018. Стартовий свисток - о 17:00 за київським часом.

27 червня 17:00
Казань, стадіон "Казань Арена"

 

Букмекери віддають перевагу збірній Німеччини. Так, на перемогу "бундестім" компанія bet365 приймає ставки з коефіцієнтом 1,2, а на їх опонента - 17,0. Нічия в цьому поєдинку оцінюється в 7,5.

Контора з William Hill приблизно такої ж думки - на тріумф Німеччини можна поставити з коефіцієнтом 1,2, а на перемогу Південної Кореї - 13,0.

Їх колеги з Bwin пропонують ставки на перемогу німців з коефіцієнтом 1,18. Можлива перемога збірної південнокорейців - 16,50, а можливість нічиєї - 7,00.

Нагадаємо, збірні Франції та Данії зіграли нульову нічию в матчі заключного туру групового етапу чемпіонату світу-2018 і перервали результативну серію поточного мундіалю: 36 ігор забивали команди.

Південна Корея - Німеччина: де дивитися матч ЧС 2018: турнірна таблиця на 27 червня
Теги публікації: прогноз, Южная Корея, ЧМ-2018, сборная Германии  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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