Южаніна заявила про можливий конфлікт інтересів Гетманцева щодо грального ринку

Четвер 11 вересня 2025 10:33
Южаніна заявила про можливий конфлікт інтересів Гетманцева щодо грального ринку Фото: Ніна Южаніна про регулювання грального ринку (facebook.com/NinaIuzhanina)
Автор: Сергій Новіков

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев цілком імовірно має конфлікт інтересів у питаннях регулювання грального бізнесу.

Про це в коментарі РБК-Україна заявила народний депутат від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна.

Таку думку вона висловила за підсумками засідання тимчасової слідчої комісії Верховної ради.

"Очевидно, що голова податкового комітету не є нейтральним. Складається враження, що він відслідковує діяльність кожної компанії та надає перевагу одним, водночас намагаючись тиснути на інших", – сказала Южаніна.

За її словами, підхід Гетманцева створює ризики упередженого формування політики щодо азартних ігор.

"Мої пропозиції стосовно врегулювання податкових норм і впровадження системи онлайн-моніторингу він сприйняв агресивно, тоді як саме ці питання є ключовими для прозорості ринку", – наголосила депутат.

Южаніна зазначила, що відсутність державної системи онлайн-моніторингу робить галузь неконтрольованою, а норми Податкового кодексу залишаються застарілими й нечіткими.

Вона також підкреслила, що саме податковий комітет несе відповідальність за врегулювання цих питань.

"Якщо зміни не будуть внесені, держава не отримає більше доходів від цієї сфери, а легальний бізнес залишатиметься в умовах нерівної конкуренції з нелегальним", – резюмувала вона.

