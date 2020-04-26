Южанина: Украина будет вынуждена остановить все социальные выплаты без кредита МВФ

Профильный комитет парламента рассмотрел 16 тысяч поправок к так называемому "антиколомойскому" закону, однако остановил рассмотрение, когда осталось менее 100 поправок, что может свидетельствует о преднамеренном затягивании со стороны представителей монобольшинства. Об этом заявила народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт политсилы.

"Начали подробно рассматривать все поправки, начиная с понедельника. Ежедневно по 7-8 часов продолжалось заседание комитета. Было очевидно с первого же дня, что авторы поправок больше занимались политикой, чем профессиональными поправками, объяснениями этих поправок - что меняют и для чего", - сказала Южанина.

Она также сообщила, что из 16 тысяч поправок только две сотни действительно касались улучшения законопроекта.

Южанина также отметила, что "Европейская солидарность" подала только 5 поправок, которые предварительно были поддержаны комитетом. Парламент имел возможность рассмотреть и проголосовать закон в пятницу, 24 апреля, на внеочередном заседании - для этого надо было рассмотреть менее ста поправок, но заседание комитета отложили на следующую неделю.

По ее словам, депутаты-спамеры не скрывают того, что 16 тысяч поправок вместо них готовили другие люди.

"Конечно, они не писали, и некоторые из них, выступая, говорили, что это группа юристов, группа советников, еще какая-то группа людей, которые заранее готовили эти поправки, дали им в руки, и они их комментировали. Они пытались как-то смыть с себя это клеймо "спамеров", которое поставил на них народ. Потому что каждый из них за весь период работы парламента подал по 5, по 10, больше - кажется, 24 поправки было подано за весь период работы", - добавляет Южанина.

В свою очередь, нардеп подчеркнула, что национализация Приватбанка состоялась в интересах миллионов украинцев.

"Национализация Приватбанка спасла вкладчиков - а их 20 миллионов людей, которые не потеряли ни копейки. И несмотря на то, что страна пошла на такой очень непопулярный, рискованный шаг, зная, кто является владельцами этого банка, - мы должны быть благодарны за такую решительность. За те шаги, которые были предприняты", - отметила Южанина.

Она отметила, что принятия банковского закона позволит усовершенствовать такие специфические, сложные финансовые процедуры.

Закон, который является одним из основных условий для получения финансовой программы МВФ нужно принять как можно скорее, убеждена Южанина. Она предостерегает, что если не будет кредита, Украина будет вынуждена остановить социальные выплаты из бюджета.

"Для того, чтобы не было дефолта без кредита МВФ, сейчас надо прекратить все выплаты из бюджета. Тогда дефолта не будет. Если Украина на это согласится - чтобы все социально защищенные статьи остановить, все - ни пенсий, ни помощи малообеспеченным семьям, ни на детей, ни субсидий. Потому уже очень немного времени осталось. С такой экономической стагнацией мы уже сейчас получим совсем ограниченный ресурс поступлений - я даже не знаю, будет способность для финансирования армии", - резюмирует Южанина.

Напомним, ранее в "Слуге народа" заявляли, что закон о банках, необходимый для кредитования МВФ, парламент сможет поддержать во втором чтении не раньше мая. Для голосования необходимо, чтобы вступил в силу закон об изменениях в регламент Верховной рады.