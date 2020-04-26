Южаніна: Україна буде змушена зупинити всі соціальні виплати без кредиту МВФ

Профільний комітет парламенту розглянув 16 тисяч поправок до так званого "антиколомойського" закону, однак зупинив розгляд, коли залишилося менш як 100 поправок, що може свідчить про навмисне затягування з боку представників монобільшості. Про це заявила народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Ніна Южаніна, передає РБК-Україна з посиланням на сайт політсили.

"Почали детально розглядати всі поправки, починаючи з понеділка. Щодня по 7-8 годин продовжувалось засідання комітету. Було очевидно з першого ж дня, що автори поправок більше займалися політикою, ніж професійними поправками, поясненнями цих поправок - що міняють і для чого", - сказала Южаніна.

Вона також повідомила, що з-поміж 16 тисяч поправок тільки дві сотні дійсно стосувались покращення законопроекту.

Южаніна також зазначила, що "Європейська солідарність" подала лише 5 поправок, які попередньо були підтримані комітетом. Парламент мав можливість розглянути й проголосувати закон у п’ятницю, 24 квітня, на позачерговому засіданні - для цього треба було розглянути менш як сто поправок, але засідання комітету відклали на наступний тиждень.

За її словами, депутати-спамери не приховують того, що 16 тисяч поправок замість них готували інші люди.

"Звісно, вони не писали, і деякі з них, виступаючи, говорили, що це група юристів, група радників, ще якась група людей, які заздалегідь готували ці поправки, дали їм в руки, і вони їх коментували. Вони намагалися якось змити з себе оте тавро "спамерів", яке поставив на них народ. Тому що кожен із них за весь період роботи парламенту подав по 5, по 10, найбільше - здається, 24 поправки було подано - за весь період роботи", - додає Южаніна.

Своєю чергою, нардеп наголосила, що націоналізація ПриватБанку відбулася в інтересах мільйонів українців.

"Націоналізація ПриватБанку врятувала вкладників - а їх 20 мільйонів людей, які не втратили жодної копійки. І не зважати на те, що країна пішла на такий дуже непопулярний, ризикований крок, знаючи, хто є власниками цього банку, - ми маємо бути вдячні за таку рішучість. За ті кроки, які були вжиті", - зазначила Южаніна.

Вона наголосила, що ухвалення банківського закону дозволить удосконалити такі специфічні, складні фінансові процедури.

Закон, який є однією з основних умов для отримання фінансової програми МВФ, треба ухвалити якомога швидше, переконана Южаніна. Вона застерігає, що якщо не буде кредиту, Україна буде змушена зупинити соціальні виплати з бюджету.

"Для того, щоб не було дефолту без кредиту МВФ, зараз треба припинити всі виплати із бюджету. Тоді дефолту не буде. Якщо Україна на це погодиться - щоб всі соціально захищені статті зупинити, все - ні пенсій, ні допомоги малозабезпеченим родинам, ні на дітей, ні субсидій. Бо вже дуже небагато часу залишилось. З такою економічною стагнацією ми вже зараз матимемо зовсім обмежений ресурс надходжень - я навіть не знаю, чи буде спроможність для фінансування армії", - резюмує Южаніна.

Нагадаємо, раніше у "Слузі народу" заявляли, що закон про банки, необхідний для кредитування МВФ, парламент зможе підтримати у другому читанні не раніше травня. Для голосування необхідно, щоб набув чинності закон про зміни до регламенту Верховної ради.