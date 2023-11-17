Южаніна: лотереї заплатять в 10 разів менше податків через зміни, які ініціюють Гетманцев та Железняк

За її словами, закон про азартні ігри, який ініціює голова профільного комітету Данило Гетманцев, приймався поспіхом, та не забезпечує відповідних надходжень до держбюджету.

На її думку, подібні зміни підуть на користь не державі, а окремим групам, адже відкриють лазівки сплачувати набагато менше податків.

"Провідником змін закону про азартні ігри і в закон про лотереї є пан Железняк (Ярослав Железняк, - ред.). Навіщо він взяв на себе цю місію, хто його попросив і навіщо він це робить незрозуміло, головне, що він зараз прикриваючись іміджом керівника ТСК (Тимчасової слідчої комісії), яка нібито бореться із порушеннями, він вносить ці проекти закону", - заявила Ніна Южаніна.

Нардеп також зазначила, що її не чують в профільному комітеті, який очолює Данило Гетманцев і який до обрання у парламент сам мав частку у гральному бізнесі - великому операторі лотерей МСЛ.

"Не забуваємо що до 2020 року, до прийняття закону через лотереї проводились і інші азартні ігри під прикриттям. Насправді власники, співвласники ходили по лезу ножа - порушували закон, весь час з кимось домовлялися", - додає Южаніна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики 6 листопада схвалив і рекомендував прийняти за основу законопроект № 10101 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор та державних лотерей", який був внесений 2 жовтня авторською групою на чолі з головою комітету Данилом Гетманцевим та Ярославом Железняком.

У разі прийняття закону, оператори так званих державних лотерей матимуть змогу фактично проводити букмекерську діяльність, організовувати діяльність залів гральних автоматів (без обмеження кількості і прив’язки до готелів) та онлайн-казино (без обмеження кількості сайтів-розповсюджувачів).