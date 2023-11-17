Южанина: лотереи заплатят в 10 раз меньше налогов из-за изменений, инициирующих Гетманцевым и Железняком

По ее словам, закон об азартных играх, который инициирует глава профильного комитета Даниил Гетманцев, принимался наспех и не обеспечивает соответствующих поступлений в госбюджет.

По ее мнению, подобные изменения пойдут на пользу не государству, а отдельным группам, ведь откроют лазейки платить гораздо меньше налогов.

"Проводником изменений закона об азартных играх и в законе о лотереях является господин Железняк (Ярослав Железняк, - ред.). Зачем он взял на себя эту миссию, кто его попросил и зачем он это делает непонятно, главное, что он сейчас прикрываясь имиджем руководителя ВСК (Временная следственная комиссия), которая якобы борется с нарушениями, он вносит эти проекты закона", - заявила Нина Южанина.

Нардеп также отметила, что ее не слышат в профильном комитете, который возглавляет Даниил Гетманцев и до избрания в парламент сам имел долю в игорном бизнесе - крупном операторе лотерей МСЛ.

"Не забываем, что до 2020 года, до принятия закона через лотереи проводились и другие азартные игры под прикрытием. На самом деле владельцы, совладельцы ходили по лезвию ножа - нарушали закон, все время с кем-то договаривались", - добавляет Южанина.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 6 ноября одобрил и рекомендовал принять за основу законопроект №10101 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию законодательства в сфере организации и проведения азартных игр и государственных лотерей", который был внесен 2 октября авторской группой во главе с главой комитета Данилом Гетманцевым и Ярославом Железняком.

В случае принятия закона операторы так называемых государственных лотерей смогут фактически проводить букмекерскую деятельность, организовывать деятельность залов игровых автоматов (без ограничения количества и привязки к гостиницам) и онлайн-казино (без ограничения количества сайтов-распространителей).