Южанина: экономика в Украине начала падать еще до эпидемии

Фото: Нина Южанина (eurosolidarity.org)

Южанина уверена, в стране разрушена управленческая машина

Власть прикрывается эпидемией коронавируса, чтобы скрыть провальную экономическую политику. Об этом заявила народный депутат от "Европейской солидарности" Нина Южанина в эфире телеканала "Прямой", передает РБК-Украина.

"Мы наблюдали паническое состояние экономики еще в четвертом квартале прошлого года. На всех выступлениях в парламенте я говорила, что уже в ноябре было приостановлено возмещение НДС, задерживались оборотные средства предприятий по системе регистрации налоговых накладных. Все это из-за того, что была разрушена управленческая машина в государстве", - сказала Южанина.

По ее мнению, первые изменения, которые были внесены новой властью касались изменений в законы о государственном управлении, которые и позволили разваливать постепенно те системы, которые действовали раньше".

"В частности, таможню. У нас было 25 региональных таможен, они работали по территориально-административному устройству. Новая же команда решила, что надо сделать 11 таможен и это принесет успех. Такое изменение не только не привело к успеху, а наоборот - к потере поступлений, которые имели те 25 таможен. К таким структурным изменениям надо подходить очень взвешенно, и если глава таможенной службы не понимает процессов и не может управлять этой очень важной для страны структурой, то нельзя брать такие обязанности, и тем более, ломать систему, которая работает", - резюмировала Южанина.

Напомним, ранее сообщалось, что Европарламент одобрил план экономического восстановления Европы от последствий пандемии коронавируса COVID-19.

Ранее РБК-Украина писало, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) создаст Европейский гарантийный фонд в размере 25 млрд евро для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Созданный фонд позволит увеличить поддержку европейских компаний во всех странах ЕС.

Также сообщалось, что в Европейском союзе составили "дорожную карту" снятия карантинных ограничений, которые были наложены из-за коронавируса. Ограничения должны сниматься постепенно, в несколько шагов.