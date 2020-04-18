Южаніна: економіка в Україні почала падіння ще до епідемії

Фото: Ніна Южаніна (eurosolidarity.org)

Южаніна переконана, в країні була зруйнована управлінська машина

Влада прикривається епідемією коронавірусу, аби сховати провальну економічну політику. Про це заявила народний депутат від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна в ефірі телеканалу "Прямий", передає РБК-Україна.

"Ми спостерігали панічний стан економіки ще в четвертому кварталі минулого року. На всіх виступах в парламенті я говорила, що вже в листопаді було припинено відшкодування ПДВ, затримувалися обігові кошти підприємств по системі реєстрації податкових накладних. Все це через те, що була зруйнована управлінська машина в державі", - сказала Южаніна.

На її думку, перші зміни, які були внесені новою владою торкалися змін до законів про державне управління, які й "дозволили розвалювати поступово ті системи, які діяли раніше".

"Зокрема, митницю. У нас було 25 регіональних митниць, вони працювали по територіально-адміністративному устрою. Нова ж команда вирішила, що треба зробити 11 митниць і це принесе успіх. Така зміна не тільки не привела до успіху, а навпаки - привела до втрати надходжень, які мали ті 25 митниць. До таких структурних змін треба підходити дуже зважено, і якщо голова митної служби не розуміє процесів і не може управляти цією надважливою для країни структурою, то не можна брати такі обов’язки, і тим більше, ламати систему, яка працює", - резюмувала Южаніна.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Європарламент схвалив план економічного відновлення Європи від наслідків пандемії коронавірусу COVID-19.

Раніше РБК-Україна писало, що Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) створить Європейський гарантійний фонд у розмірі 25 млрд євро для боротьби з наслідками пандемії коронавіруса. Створений фонд дозволить збільшити підтримку європейських компаній у всіх країнах ЄС.

Також повідомлялося, що в Європейському союзі склали "дорожню карту" зняття карантинних обмежень, які були накладені через коронавіруса. Обмеження повинні зніматися поступово, у кілька кроків.