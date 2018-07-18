В "Ювентусе" опровергли возможность назначения Зидана советником клуба

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"Ювентус" не намерен приглашать на работу бывшего главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана. Об этом сообщает AS.

Ранее сообщалось, что французский специалист в октябре займет должность советника клуба по спортивным вопросам.

Представитель туринского клуба по связям с общественностью отметил, что в настоящее время в должности, на которую СМИ сватали Зидана, работает Павел Недвед, и он продолжит работу в этой роли.

Отметим, Зидан выступал за туринский клуб в качестве футболиста. В период с 1996 по 2001 год он дважды стал с "Ювентусом" чемпионом Италии и по одному разу выиграл Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный Кубок и Кубок Интертото.

Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда становилась чемпионом Испании, а также трижды выигрывала Лигу чемпионов.

Напомним, Гарет Бэйл решил остаться в "Реале" после ухода Роналду и Зидана.