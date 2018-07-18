В "Ювентусі" спростували можливість призначення Зідана радником клубу

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"Ювентус" не має наміру запрошувати на роботу колишнього головного тренера мадридського "Реала" Зінедіна Зідана. Про це повідомляє AS.

Раніше повідомлялося, що французький фахівець в жовтні обійме посаду радника клубу зі спортивних питань.

Представник туринського клубу зі зв'язків з громадськістю зазначив, що в даний час на посаді, на яку ЗМІ сватали Зідана, працює Павло Недвед, і він продовжить роботу в цій ролі.

Відзначимо, Зідан виступав за туринський клуб в якості футболіста. У період з 1996 по 2001 рік він двічі став з "Ювентусом" чемпіоном Італії і по одному разу виграв Суперкубок країни, Суперкубок УЄФА, Міжконтинентальний Кубок і Кубок Інтертото.

Зідан очолював "Реал" з 2016 по 2018 рік. Під його керівництвом команда ставала чемпіоном Іспанії, а також тричі вигравала Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, Гарет Бейл вирішив залишитися в "Реалі" після відходу Роналду і Зідана.