"Ювентус" закрыл трансфер триумфатора Лиги Европы

29-летний балканец завершил переход в ряды "Старой синьоры". Накануне он прошел медосмотр в Турине.

Костич заключил с "Юве" контракт на четыре года. "Айнтрахт" получил за свою теперь бывшую звезду ориентировочно 12 млн евро. В Италию опытный серб перебрался после восьми сезонов в немецкой Бундеслиге, где он также защищал цвета "Гамбурга" и "Штутгарта".

"Айнтрахт" – главная команда в карьере Костича. В составе франкфуртцев хавбек провел 171 матч во всех турнирах, в которых забил 33 мяча и отдал 64 результативные передачи. В сезоне 2021/22 он завоевал с "орлами" трофей Лиги Европы.

Костич стал четвертым весомым трансфером "Юве" этим летом. Ранее туринцы подписали Ди Марию и Погба свободными агентами и отдали 41 млн евро за центрбека Бремера.