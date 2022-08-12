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"Ювентус" закрыл трансфер триумфатора Лиги Европы

Фото: Филип Костич раздает автографы рядом со штаб-квартирой "бьянконери" (twitter.com/juventusfc)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник сборной Сербии Филип Костич сменил франкфуртский "Айнтрахт" на туринский "Ювентус".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

29-летний балканец завершил переход в ряды "Старой синьоры". Накануне он прошел медосмотр в Турине.

Костич заключил с "Юве" контракт на четыре года. "Айнтрахт" получил за свою теперь бывшую звезду ориентировочно 12 млн евро. В Италию опытный серб перебрался после восьми сезонов в немецкой Бундеслиге, где он также защищал цвета "Гамбурга" и "Штутгарта".

"Айнтрахт" – главная команда в карьере Костича. В составе франкфуртцев хавбек провел 171 матч во всех турнирах, в которых забил 33 мяча и отдал 64 результативные передачи. В сезоне 2021/22 он завоевал с "орлами" трофей Лиги Европы.

Костич стал четвертым весомым трансфером "Юве" этим летом. Ранее туринцы подписали Ди Марию и Погба свободными агентами и отдали 41 млн евро за центрбека Бремера.

К слову, ранее ФИФА сменила дату и участников матча-открытия чемпионата мира в Катаре.

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