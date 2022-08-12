RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Ювентус" закрив трансфер тріумфатора Ліги Європи

Фото: Філіп Костіч роздає автографи поруч зі штаб-квартирою "б'янконері" (twitter.com/juventusfc)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник збірної Сербії Філіп Костіч змінив франкфуртський "Айнтрахт" на туринський "Ювентус".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

29-річний балканець завершив перехід у лави "Старої синьйори". Напередодні він успішно пройшов медогляд у Турині.

Костіч уклав із "Юве" контракт на 4 роки. "Айнтрахт" отримав за свою тепер колишню зірку орієнтовно 12 млн євро. До Італії досвідчений серб перебрався після восьми сезонів у німецькій Бундеслізі, де він також захищав кольори "Гамбурга" та "Штутгарта".

"Айнтрахт" – наразі головна команда в кар'єрі Костіча. У складі франкфуртців хавбек провів 171 матч у всіх турнірах, у яких забив 33 м'ячі та віддав 64 результативні передачі. У сезоні 2021/22 він здобув із "орлами" трофей Ліги Європи.

Костіч став четвертим вагомим трансфером "Юве" цього літа. Раніше туринці підписали Ді Марію і Погба вільними агентами та віддали 41 млн євро за центрбека Бремера.

До слова, раніше ФІФА змінила дату та учасників матчу-відкриття чемпіонату світу в Катарі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЮвентусЧемпіонат Італії