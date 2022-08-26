"Ювентус" вернул в Италию форварда сборной Польши

28-летний форвард вернулся в Серию А на правах аренды. Ранее он отдал 4 сезона "Наполи".

"Юве" гарантированно выплатит за переход 800 тысяч евро. Еще столько же "Марсель" сможет получить в качестве бонусов. Следующим летом туринцы будут иметь право выкупить поляка за 7 млн ​​евро.

Милик, выступающий в составе "Ювентуса" под 14-м номером, последние два сезона провел в чемпионате Франции. Там он сыграл 55 матчей во всех турнирах за "Марсель", в которых забил 30 мячей. Ранее в Италии он отыграл 122 поединка за "Наполи", в которых оформил 48 голов.

Накануне "Ювентус" получил соперников на групповом этапе Лиги чемпионов. "Старая синьора" попала в группу H. Там ее соперниками станут "Пари Сен-Жермен", "Бенфика" и "Маккаби" из Хайфы.