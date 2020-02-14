"Ювентус" работает над возвращением Погба из "Манчестер Юнайтед"

Туринский "Ювентус" начал работать над возвращением полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своем Twitter.

По его информации, в игроке также заинтересованы мадридский "Реал" и ПСЖ, но сам французский хавбек предпочитает вернуться в итальянский чемпионат, что также подтвердил агент футболиста Мино Райола.

Манчестерский клуб готов отпустить футболиста за 140 млн евро.

Поль Погба покинул "Ювентус" и перешел в "МанЮ" летом 2016 года за 105 млн евро. Его контракт с "манкунианцами" рассчитан до июня 2021 года.

В нынешнем сезоне француз принял участие в семи матчах английской Премьер-лиги и сделал две результативные передачи.

После 25 туров "Манчестер Юнайтед" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Ювентус" по итогам 23 матча делит с "Интером" первое место в Серии А.