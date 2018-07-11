"Ювентус" опубликовал детали перехода Роналду

Соглашение будет рассчитано на четыре года

Нападающий Криштиану Роналду перешел из мадридского "Реала" в "Ювентус", подписав с туринской командой контракт. Соглашение будет рассчитано на четыре года, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Отмечается, что за трансфер 33-летнего португальского футболиста "Юве" заплатит 100 млн евро, которые будут выплачиваться в течение двух лет. Еще 12 млн евро туринцы выплатят предыдущим клубам Роналду. Таким образом, в сумме туринский клбу потратит на переход игрока 112 млн евро.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 года, провел 438 матчей и забил 450 мячей.

За это время он стал обладателем 15 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов. Кроме того, на счету португальца пять "Золотых мячей", из которых четыре он получил в составе "Реала".