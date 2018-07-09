Кейн может заменить Роналду в "Реале"

Мадридский клуб отказался от идеи покупки Неймара

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Гарри Кейн может продолжить карьеру в мадридском "Реале". Об этом информирует Marca.

Мадридцы ищут замену лидеру атаки Криштиану Роналду, который объявил об уходе из клуба и близок к переходу в "Ювентус".

По информации издания, клуб пристально наблюдал за Неймаром на чемпионате мира-2018, однако "сливочные" остались недовольны его выступлением в составе сборной Бразилии, потому в итоге сменили приоритеты.

Кандидатом на переход в "Реал" мог бы стать Роберт Левандовский, но он неудачно провел ЧМ-2018, не забив ни одного мяча. Еще одни вариантом для усиления атаки мог бы стать форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку, но его кандидатуру "королевский клуб" пока не рассматривает.

Ранее президент "шпор" Дэниэл Леви неоднократно заявлял, что не продаст Кейна ни за какие деньги.

В минувшем сезоне Кейн забил 41 гол в 48 матчах во всех турнирах. На чемпионате мира-2018 он отметился 6 голами в 4 матчах.