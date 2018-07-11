"Ювентус" опублікував деталі переходу Роналду

Угода буде розрахована на чотири роки

Нападаючий Кріштіану Роналду перейшов з мадридського "Реала" в "Ювентус", підписавши з туринської командою контракт. Угода буде розрахована на чотири роки, повідомляє офіційний сайт італійського клубу.

Зазначається, що за трансфер 33-річного португальського футболіста "Юве" заплатить 100 млн євро, які будуть виплачуватися протягом двох років. Ще 12 млн євро туринці виплатять попереднім клубам Роналду. Таким чином, в сумі туринський музичних труп витратить на перехід гравця 112 млн євро.

Роналду виступав за "Реал" з 2009 року, провів 438 матчів і забив 450 м'ячів.

За цей час він став володарем 15 трофеїв, включаючи чотири кубка Ліги чемпіонів. Крім того, на рахунку португальця п'ять "Золотих м'ячів", з яких чотири він отримав в складі "Реала".